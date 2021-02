'Canelo Team' sufre una importante baja: "No me sentía cómo con Eddy Reynoso"

Ciudad de México.- Este lunes 8 de febrero se confirmó que uno de los boxeadores que forma parte del 'Canelo Team', encabezado justamente por Saúl 'Canelo' Álvarez, ya no formará parte del equipo y señaló que no se siente cómodo con el entrenamiento de Eddy Reynoso.

Se trata del tijuanense Luis 'Pantera' Nery, quien llegó a pelear en solo una ocasión con el respaldo del 'Canelo Team', y quien informó que por una cuestión de técnica en cuanto el entrenamiento del famoso Eddy Reynoso, ya no seguirá bajo la tutela del 'mejor entrenador del 2019'.

La verdad no me sentí cómodo con Eddy. No me siento fuerte con su manopleo. Es una gran persona, lo admito, pero no es lo mío”, señaló Luis Nery para argumentar su salida del 'Canelo Team', sin dar más detalles.