El 'Gallo' Estrada insiste en noquear al 'Chocolate' para no dejar dudas de quien es el mejor

Estados Unidos. - Juan Francisco 'Gallo' Estrada se encuentra a días de la pelea de su vida, pues se medirá este próximo sábado ante Román González en una pelea de revancha.

Pare este choque el ‘Gallo’ no quiere dejar dudas, es por eso que tiene firme su objetivo, noquear al tetracampeón mundial ‘Chocolatito’ González.

Yo me voy a enfocar en noquear a Román González, porque no quiero dejar dudas, simplemente por eso”, dijo Estrada. “La primera pelea fue una guerra, pelea a 12 rounds que nos dimos con todo y ¿por qué no?, puede pasar otra pelea a 12 rounds, puede que yo lo noquee, que él me noquee, los dos estamos preparados para ganar”, destacó el campeón mundial sonorense.