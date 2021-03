Para el mexicano Juan Toscano, jugar en la NBA es más importante que el dinero

Ciudad de México, México.- Juan Toscano no piensa en el dinero, al menos todavía no. El representante mexicano -nacido en California- está en su segunda temporada con los Warriors de Golden State y ha encontrado la regularidad que podría mantenerlo en la franquicia.

A sus 27 años de edad, el alero está ligado con la quinteta de La Bahía por un contrato two-way, que le permite dividir su tiempo entre el primer equipo y la filial de la G-League.

“Siempre pensaré en el futuro, porque quiero una familia y retirarme bien, aunque no juego por el dinero, porque te enfocas en cosas no tan importantes. Me levanto todas las mañanas para jugar este deporte que amo. El dinero puede destruir lo que visualizas, por lo que no es el momento”, comentó.