Tras 20 años en la NFL, Drew Brees le dice adiós a los Saints de Nueva Orleans

Nueva Orleans, Luisiana.- Drew Brees, mariscal de campo desde hace 15 años de los Saints de Nueva Orleans, mediante su cuenta de Instagram hizo oficial su retiro de los campos de futbol americano, y tras 20 años jugando en la NFL, un anillo de Super Bowl y ser nombrado el jugador más valioso de la temporada 2010, le dice adiós a su equipo de manera definitiva.

Brees este domingo 14 de marzo compartió un video en el que se puede ver a sus cuatro hijos, Rylen Judith Brees, Bowen Christopher Brees, Baylen Robert Brees, Callen Christian Brees, mientras usan unas playeras de los Saints con el número de su padre, diciendo que "finalmente se jubilará para poder pasar más tiempo" con ellos.

Además del conmovedor video, el mariscal de campo compartió unas palabras en la que señala que amo cada partido, que fue una gran experiencia liderar a su equipo 15 años, pese a lesiones en las costillas, mano y piernas.

Después de 20 años como jugador en la NFL y 15 años como Santo, es hora de que me retire del fútbol. Cada día, derramo mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo. Hasta el final, me agoté. para dar todo lo que tenía a la organización de los Saints, a mi equipo y a la gran ciudad de Nueva Orleans. Compartimos algunos momentos increíbles juntos, muchos de los cuales están grabados en nuestros corazones y mentes y siempre serán parte de nosotros. me fortaleció, me inspiró y me dio toda una vida de recuerdos", expresó.

Finalmente agradeció en los que confiaron en el desde el primer momento y aseguró que no era un adiós, sino un nuevo comienzo, pues seguiría trabajando con sus pequeños.

Mi objetivo durante los últimos 15 años fue esforzarme por darte todo lo que me habías dado y más. Solo me retiro del fútbol, ​​no me retiro de Nueva Orleans. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. Ahora ¡Empieza el trabajo de mi vida real!2, concluyó.

Fuente: People en Inglés