Julio Furch no descarta volver a las canchas en el Torneo Guard1anes 2021

Ciudad de México.- Su regreso a las canchas luego de su lesión sufrida durante la pretemporada está estimado de cuatro a cinco semanas, sin embargo el delantero de los rojinegros del Atlas, Julio César Furch declaró que desea regresar para este mismo torneo, luego de haber recibido el alta médica y su reincorporación a cancha esta misma semana.

Esta semana tuve el alta médica por parte del médico, quedan cuatro y cinco semanas más de readaptación física y de no estar con ningún dolor, yo lo siento en el tendón y no en el tobillo, esto por la inmovilización hay que readaptarnos en todo. La idea es estar cuanto antes, es lo que quiero yo, la idea sigue y estar la mayor cantidad de partidos en este torneo, pero la idea es estar lo mejor posible no solo con cumplir, sino que quiero hacer lo mejor posible para ayudar al equipo", dijo Julio Furch en conferencia de prensa.

El ariete argentino aceptó que ya siente ansiedad de volver a jugar, de volver a entrenar a la par de sus compañeros, pero todo lo toma con calma, ya que un mal paso, un mal movimiento, estaría echando a perder todo el avance que ha tenido en su rehabilitación.

Esta semana ha sido de trabajos de pelota, eso te va centrando y va animando cada vez más, te vas olvidando de los dolores que tiene, hay ejercicios con balón y eso da un empuje anímico importante, pero lo estoy trabajando de la mejor manera, no me excedo de los que dicen los médicos, porque puede haber un paso en falso y puede ser perjudicial, pero sí estoy ansioso, el equipo se ve bien y comprometido y eso me da confianza a mí también, entonces sí estoy ansioso de volver y estar a la par, ya hago trabajos con pelota y eso me da mucha alegría", afirmó.