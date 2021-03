Proyecto de ley que prohíbe que los deportistas transgénero participar en competencias para mujeres

Mississippi, Estados Unidos.- Como parte de un proyecto de ley el gobernador del estado de Misisipi firmo para que se prohíba la participación de deportistas transgénero en competencias destinadas para mujeres.

Con esta acción el estado se convertiría en el primero en realizar este tipo de prohibiciones este año, la que podrá entrar en vigor a partir del 1 de julio si es aprobada.

Luego de que el presidente del país, Joe Biden prohibiera la discriminación con base en identidad de género en los deportes escolares, al rededor de 20 estados están proponiendo restricciones para menores transgénero.

De no haber sido por el hecho de que el presidente Biden como una de sus primeras iniciativas se haya sentado y firmado una orden ejecutiva —que, en mi opinión, alienta al transgenerismo entre nuestra población joven— pero de no haber sido por eso no estaríamos aquí hoy", señaló el gobernador de Mississippi, Tate Reeves.