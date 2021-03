Padre de Matías Almeyda pierde la batalla contra el Covid-19; fallece en Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina.- La mañana de este martes 2 de marzo se informó sobre el fallecimiento del señor de 78 años, Óscar Almeyda, padre del director técnico argentino Matías Almeyda, quien perdió la batalla luego de varios días luchando contra el Covid-19.

Fue la madre del exentrenador de las Chivas, Silvia Calcagno, que se encuentra recuperándose del coronavirus, quien a través de redes sociales compartió tan terrible momento.

Lee también: Tras casi morir por Covid-19, Lety Calderón celebra los 12 años de su hijo

En la publicación de su página personal de Facebook, la señora escribió: "Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de Covid-19, aquí pegadizo a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda. Toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede. Óscar por siempre estarás en mi corazón, te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar amor".

Medios locales aseguran que Almeyda llevaba días internado en el Hospital Pintos de la provincia de Buenos Aires, donde junto a su esposa, luchaba por recuperarse de la enfermedad.

¡FUERZA MATÍAS! uD83EuDD7AuD83DuDE4FuD83CuDFFC



Oscar Almeyda, papá de Matías Almeyda, falleció este martes a causa de Covid. pic.twitter.com/OvZjGnluyJ — Chivas (@NotiChivas_) March 2, 2021

Lee también: ¡Desolador! Estos son los países de Latinoamérica más afectados por el Covid-19

Tras darse a conocer la noticia el Club Chivas y la Liga Mx lamentaron los hechos y enviaron sus condolencias a la familia, quien hasta el momento no ha dado declaraciones.

La LIGA BBVA MX lamenta el fallecimiento de Oscar Almeyda, padre de Matías Almeyda. pic.twitter.com/tPTdX0nHwz — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 2, 2021

Fuente: Mediotiempo, ESPN