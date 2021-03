Atlantis Jr. busca el trofeo que jamás pudo conseguir su padre

Ciudad de México.- A poco más de dos años de su debut profesional, el luchador Atlantis Jr. ha tenido que madurar sin el cobijo de su padre sobre el cuadrilátero. Primero fue una lesión la que alejó por mucho tiempo al iniciador de su dinastía de los encordados.

Después, ya con el campeonato nacional de parejas en su poder, la pandemia de Covid-19 se convirtió en el enemigo invisible para su crecimiento. Y en las pocas oportunidades que ha recibido para pararse en un ring desde entonces, lo ha hecho con otro tipo de aliados.

Así que el reto de consolidarse en solitario sigue, y este viernes buscará conseguir un logro que su progenitor nunca pudo celebrar en su gran trayectoria en los costalazos de paga: la Copa Jr. La cita es contra once rivales y él será el más joven en el grupo, reto que no lo intimida. "Fue un torneo que él (su padre) no tuvo la oportunidad de disputar y eso me hace sacar la casta para tenerlo. Llevar esa copa para él lo pondría súper contento".

¡Los Guerreros Laguneros se han olvidado de sus rencillas! Último Guerrero y Euforia se mostraron plenos junto al Negro Casas este Sábado en TUDN en un enfrentamiento ante Volador Jr., Carístico y Atlantis Jr.

Los rudos están listos para defender el Campeonato Mundial de Tríos. pic.twitter.com/5Faccab52m — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 23, 2021

Lo que sí puede recibir de su padre son los consejos necesarios para llegar lejos en la batalla. "Apenas me 'cayó el veinte' de que ya quedan pocas horas para este gran compromiso, ante muchas estrellas y estoy con la mente puesta en la victoria". Los rivales reúnen experiencia y juventud, desde los 'colmilludos' Negro Casas y Felino, pasando por Carístico, Felino Jr., Dragón Rojo Jr., Soberano Jr., Stuka Jr., Místico, Star Jr. y Mephisto, pero el 'chamaco' tiene claro su objetivo. "La realidad es que me gustaría enfrentar a Ángel de Oro en la final. Está en mi mente".

Fuente: Agencia Universal