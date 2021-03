Mario Cázares: "Deja de esconderte 'Canelo' y pelea conmigo, te voy a dejar dormido"

Estados Unidos.- Si hay un atleta que dio de que hablar en el 2020 fue el boxeador invicto Mario Abel Cázares, el de Culiacán el pasado septiembre se impuso por decisión técnica al 'Hijo de la leyenda' Julio César Chávez Jr y ahora insiste por un combate ante 'Canelo' Álvarez.

El pugilista habló exclusivamente para Tribuna dejando en claro cuáles son sus objetivos en el deporte de los puños y que en su camino está vencer al que para muchos es el mejor libra por libra del momento Saúl 'Canelo' Álvarez.

Actualmente Mario se encuentra en Los Ángeles entrenando en el Wild Card Boxing Club, gimnasio del salón de la fama Freddie Roach.

Estamos haciendo las cosas bien, después de la pelea no dejé los entrenamientos, ya la gente sabe quién soy, estoy para grandes cosas y este año lo vamos a demostrar", declaró el mexicano.

Efecto Chávez Jr.

Cázares arruinó los planes de Julio César Chávez., en septiembre, dando el banderazo y venciendo al exmonarca mundial por decisión técnica, en un combate que dio mucho de qué hablar.

"No era el favorito, antes y después de la pelea existieron muchas cosas que no nos gustaron, pero queríamos ese combate, sabía que podía vencer a Julio y así fue. Algún grupo de aficionados dicen que la pelea se terminó porque yo le di un cabezazo, pero la realidad es que yo corté la ceja del 'Jr' con un golpe, cuando veo a alguien sangrado no lo dejo ir, esa es una gran cualidad mía". Puntualizó Mario.

Eddy Reynoso y Canelo, su pelea contra Yildirim “ME DIO PENA AJENA”. No tengan miedo y no le saquen la vuelta a peleadores que representen un riesgo. CANELO YA TE VENCÍ Y TE DEJE LLORANDO @CANELOTEAM @Canelo @Faitelson_ESPN pic.twitter.com/RrJzDMF9cm — Mario Abel Cazares (@mariocazaresmx) March 3, 2021

"La verdad que esa pelea cambió por completo mi vida, ahora son muchos los boxeadores que me buscan, y estoy listo para el que sea, no tardo en darles una sorpresa y anunciar quien es mi siguiente rival".

'Canelo', la prioridad

Es una realidad que el nombre Mario Cázares hace eco en el 'Canelo Team', el 'culichi' venció a Saúl Álvarez en amateur.

No nos vamos a rendir hasta conseguir ese duelo, ya le ganamos a 'Canelo' y lo puedo volver a dejar llorando, él sabe que tiene una deuda pendiente conmigo, solo es cuestión de que no tenga miedo y quiera hacer la pelea".

"Creen que quiero ese enfrentamiento por el dinero, pero no, afortunadamente me he preparado fuera del ring, vivo muy bien, yo me subo al ring con Álvarez hasta gratis… Ya basta 'Canelo' y deja de esconderte, soy Mario Cázares el que te dejó llorando y ahora seré el que te va a dejar noqueado".

Ante el reto sobre pelear con el mejor mexicano de la actualidad, otros pugilistas como David Benavidez, Edgar Berlanga y Ramón Álvarez han levantado la mano para pactar un choque con Cázares.

"Me llamó el papá de David Benavidez para que pelee con su hijo, pero a lo último se rajaron, es el efecto Chávez Jr., también muchos me critican que si quien soy yo para pelear con 'Canelo', y muchos ya quisieran tener en su récord una victoria ante Julio y no solo eso, desearían tener una carrera universitaria".