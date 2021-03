Un cuatro veces campeón mundial en diferente categoría reta a Óscar Valdez

Estados Unidos. - Óscar Valdez se acaba de coronar campeón mundial Super Pluma del CMB, noqueando de manera impresionante a Miguel Berchelt y a poco más de dos semanas de su victoria, un cuatro veces campeón mundial en diferente categorías pide una pelea en contra del sonorense.

Leo Santa Cruz mostró su interés de buscar una pelea con el reciente campeón, Óscar Valdez, en lo que representaría otra guerra mexicana garantizada arriba del ring.

El 'Terremoto' viene de ser noqueado frente Gervonta Davis el 31 de octubre.

La gente decía una pelea entre él (Valdez) y yo, estoy dispuesto a hacerlo". "Sé que la gente dirá que me acaban de noquear. Vengo de una derrota, pero eso no importa. Para eso estamos aquí . Estamos aquí para luchar y no tengo miedo de salir". Declaró el mexicano.