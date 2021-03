¡Más tacleadas! La NFL confirma temporada de 17 partidos para cada equipo en 2021

Ciudad de México, México.- La NFL confirmó los 17 partidos que cada equipo jugará para la temporada 2021, al estrenarse una semana extra en la fase regular y el Super Bowl LVI se disputará el 13 de febrero de 2022, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El juego adicional, que modificó el calendario que se usó por 42 años, se realizará entre conferencias.

¿Cómo funcionará? Se medirán las franquicias que hayan terminado en el mismo lugar en su división.

Por ejemplo, en 2020, Kansas City terminó en primer lugar en la AFC Oeste y Green Bay en la NFC Norte. Entonces, para 2021, es AFC Oeste vs. NFC Norte, por lo que uno contra uno de la campaña pasada se convierte en Packers vs Chiefs.

Para los equipos del Norte de la AFC se medirá ante sus similares del 2020 del Oeste NFC; el Sur AFC ante el Sur NFC, y Este AFC ante Este NFC. Algunos de los duelos estelares serían Patriots vs Cowboys, Steelers vs Seahawks, Ravens vs Rams y Buccaneers vs Colts.

Para que no haya complicaciones o quejas las franquicias de la AFC serán locales este 2021 y los de la NFC en 2022.

El formato de postemporada se mantendrá con siete equipos por Conferencia, pero un duelo de la ronda de comodines se jugará en el tradicional Lunes por la Noche (Monday Night Football).

Fuente: Agencia El Universal