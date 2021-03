Alfredo Caballero puede tener su revancha de la mano del 'Gallo' Estrada

Hermosillo, Sonora. - Alfredo Caballero tiene la oportunidad de salir con la mano en alto en una pelea de cinco estrellas, cuando su pugilista, Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada se mida ante Roman González el próximo 13 de marzo.

El entrenador sonorense viene de caer en una de las peleas más importantes que ha tenido en el boxeo, en la derrota de su boxeador Miguel Berchelt contra Óscar Valdez. Por lo que ahora Alfredo puede demostrar que es de los mejores entrenadores del mundo, y una gran victoria de ‘Gallo’ lo colocaría de nuevo en ese camino.

Lee también: Gervonta Davis va por su cuarta corona mundial en diferente categoría

La contienda entre Estrada y ‘Chocolatito’ es una de las más esperadas en el mundo del boxeo, ya que son los dos mejores peleadores en la división de los Super Moscas.

View this post on Instagram

Lee también: Conor McGregor recibe millonaria e irrechazable propuesta de Jake Paul para una pelea

Será un duelo de revancha para Estrada quien cayó ante el centroamericano en el 2012 en Los Ángeles, California. Este duelo será en una categoría que le acomoda a ambos peleadores, porque hace 9 años la batalla fue en minimosca, una división que le quedaba chica al “Gallo”.

Sí, esta pelea llevan más de 8 años esperándola, poco a poco la hemos perseguido hasta que ya no pudo correr más. Este 13 de marzo pues, va a ir a corretear lo invicto Gallo Estrada, este 13 de marzo le va a mostrar al mundo que es uno de los mejores libra por libra. “Yo, al chocolatito, siempre lo he respetado siempre he sabido que es un gran peleador, un peleador muy duro. Cuando tuvo su derrota contra Rungvisai yo sabía que no estaba acabado”. Argumentó el entrenador de Hermosillo, Sonora Alfredo Caballero.