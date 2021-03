Critican a nadadora paralímpica en redes sociales por mostrar trajes de baño

Ciudad de México.- Los videos de transición que muestran diferentes outfit son una tendencia en TikTok, sin embargo, la nadadora paralímpica Vianney Trejo decidió hacerlo mostrando los diferentes de baño que posee.

A pesar de haber hecho un buen trabajo en el timeing y las imágenes quedaron ad hoc con la música y los efectos, usuarios no tomaron a bien la creatividad de la atleta, pues no falto quien la criticara por el video.

Tras leer los insultos que Trejo recibió, la nadadora paralímpica optó por denunciar el acoso que sufrió a través de un video subido en su cuenta de Instagram.

Se me hicieron una falta de respeto, no solamente a mí sino a todas las mujeres. Yo hice el video con el afán de mostrar mis trajes de baño, de divertirme, pero no hice un baile para que la gente lo sexualizara".

En el marco el Día Internacional de la Mujer, la atleta denunció que muchos de los comentarios que recibió fueron de índole machista, sobre todo, que al notar la foto de perfil de los usuarios que la insultaron por el video, notó que se trataba de personas p¡con hijas o con pareja sentimental.

Tras no quedarse callada, muchas mujeres y usuarios en general no tardaron en demostrar su apoyo y su valentía por no permitir que los comentarios de este tipo la hicieran dejar de ser tan divertida en redes sociales.

Fuente: Instagram @vianneytrejod