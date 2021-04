¡Orgullo sonorense! Medios españoles confirman interés del Sevilla por Johan Vásquez

Ciudad de México.- Johan Vásquez se convirtió en un referente y muralla en la defensa de Pumas. A sus 22 años, es un indiscutible en el cuadro auriazul y ya levantó las miradas de varios clubes europeos, incluido el Sevilla, actual campeón de la UEFA Europa League, quien le sigue los pasos muy de cerca.

De acuerdo al diario sevillano El Desmarque, el Sevilla sigue muy de cerca al sonorense y ya mandaron personal para seguir de cerca al zaguero central.

'El Sevilla no solo ha estado presenciando partidos de Johan Vásquez. Fuentes cercanas al jugador aseguran que también ha contactado con el futbolista para conocer de primera su situación y mostrarle el interés. No es el único equipo interesado en el mexicano, ya que el buen hacer del futbolista ha despertado el interés de otros equipos'', informó el periódico español.

View this post on Instagram

Por su parte, en Pumas han asegurado que si bien hasta el momento no hay una oferta formal por el jugador, no se opondrían si llega a existir una oferta de ese calibre.

Con respecto a los rumores, Vásquez informó que había escuchado rumores de que su representante ha estado en contacto con varios equipos, pero de momento no había nada en concreto y solo era cuestión de esperar.

Yo sé que estando bien con Pumas me dará eso, y saldremos los dos ganando, no sé qué vaya a pasar al final del torneo, no estoy pensando en eso, sino en los cuatro partidos que restan y que pase lo que tenga que pasar”, declaró el defensor.