La 'Roca' Campa promete robarse el show el próximo 22 de mayo en Las Vegas

Hermosillo, Sonora.- Las oportunidades llegan en el mejor momento y eso es algo que tiene claro el boxeador sonorense Pedro Campa, quien el próximo 22 de mayo se medirá ante José Zepeda en un choque que promete ser la mejor del año.

La ‘Roca’ habló exclusivamente para TRIBUNA acerca del combate de su vida que tendrá ante el exretador mundial ‘Chon’ Zepeda.

“Estoy consciente que es la pelea más importante de mi carrera, por eso mismo me estoy preparando para ganar, es una cartelera que la va a mirar todo el mundo, justamente por eso tengo que dar lo mejor de mí”.

El duelo entre Campa y Zepeda será el choque coestelar de la velada que protagonizarán los campeones mundiales súper ligeros, Josh by José Ramírez.

Es una función de primer nivel, será en Las Vegas, es uno de los mejores eventos del año, Taylor y Ramírez son doble campeones y esa noche solamente habrá un campeón en la división, así que entiendo el compromiso que tengo, prometo dar una gran guerra, dejaremos el ring ‘calientito’ el ‘Chon’ y yo”, señaló.

“Por el estilo de pelea que tenemos nos vamos a robar la noche, somos mexicanos y eso es espectáculo garantizado”.

Zepeda tuvo un 2020 grandioso, pues fue galardonado con la pelea del año, gracias a la excelente demostración que realizó en su combate ante Ivan Baranchyk, y ahora ante el de Guaymas podría repetirse ese reconocimiento.

“Yo soy diferente a Baranchyk, él entró muy acelerado, mi estilo es más completo, haré mi trabajo y ojalá salga reflejado el resultado. Ojalá vieran lo motivado que estoy, tengo un gran equipo, Alfredo Caballero subirá conmigo, y agarramos este combate porque estamos seguros que le podemos ganar al ‘Chon’”.

Desde que inició el 2021 el nombre de Pedro Campa sonaba para grandes cosas, pues se habló que el sonorense pelearía ante el exmonarca mundial Adrien Broner, en lo que representaría una oportunidad de oro para la ‘Roca’ pero de último momento el equipo del norteamericano evitó al mexicano y eligieron a Jovanie Santiago.

“No me desmotivé, tomé las cosas con tranquilidad, las cosas pasan por algo, me fue bien, porque se me presenta otra oportunidad que es pelear contra Zepeda y en Las Vegas”, declaró Campa.

Además de ser la pelea coestelar del evento, la ‘Roca’ y el ‘Chon’ pelearán por el campeonato plata superligero del CMB y el ganador tendría la oportunidad de combatir por un campeonato mundial este mismo año y porque no ante el ganador de Ramírez y Taylor.