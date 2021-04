Covid-19: México relevaría a Argentina como sede del Preolímpico de boxeo ante rebrote

Guadalajara, Jalisco.- El Estado de Jalisco mantiene la propuesta por parte de la Federación Mexicana de Boxeo de Aficionados (FMBA) para recibir la sede del torneo continental Preolímpico ante una eventual cancelación del certamen que, hasta el momento, recibiría la ciudad de Buenos Aires en Argentina.

El presidente de la Federación Mexicana de Boxeo de Aficionados, Ricardo Contreras, indicó que existe la posibilidad de que el estado de Jalisco entre como relevo de la sede del Preolímpico ante el rebrote de casos de Covid-19 en Argentina.

Estamos preocupados porque se ha incrementado el índice de contagios en Argentina y se ha cerrado la frontera para varios países. No sabemos qué va a decidir el Comité Olímpico Internacional (COI). De entrada, nos han dicho que no reservemos hoteles y no compremos los boletos de avión", indicó el presidente de la FMBA.