Julian Edelman dice adiós a la NFL, después de ser cortado por los Patriotas

Nueva Inglaterra, Estados Unidos.- La histórica carrera de Julian Edelman con los Patriotas de Nueva Inglaterra y con la NFL, llegó a su fin.

El veterano receptor abierto anunció oficialmente su retiro de la NFL el lunes, poco más de una hora después de que los Patriots rescindieran su contrato debido a un examen físico fallido.

Edelman estuvo limitado a solo seis juegos la temporada pasada, luego de someterse a una cirugía de rodilla para tratar una dolencia crónica y diversos reportes señalaban que no iba a poder disputar todos los partidos de la temporada 2021.

Edelman se convirtió en el objetivo confiable de Tom Brady con los Patriotas, atrapando 599 pases para 6,507 yardas y 36 touchdowns desde 2009-2019 mientras ayudaba a la organización a capturar tres títulos de Super Bowl.

Edelman también es segundo de todos los tiempos detrás de Jerry Rice en recepciones de postemporada (118) y yardas (1,442).

“Han sido los mejores 12 años de mi vida", dijo Edelman. "Es una carrera increíble y no puedo olvidarte, nación patriota. Ustedes me han dado la bienvenida a mí y a mi familia en una región que no conocíamos. Pero ahora, soy uno de ustedes. Me voy a ir ustedes con dos palabras: Foxboro para siempre”.

Fuente: NFL.com