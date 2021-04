Gignac denuncia uso de su imagen en una campaña política de Movimiento Ciudadano

Monterrey, Nuevo León.- El delantero de los Tigres, André-Pierre Gignac, denunció a través de sus redes sociales el uso de su imagen para campañas políticas sin su consentimiento, de cara a las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 6 de julio en todo México.



Sin revelar el nombre del candidato o partido político de quien usó su imagen, Gignac difundió un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que asegura que desconoce las publicaciones que se han hecho.

Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Eso se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito, pues ustedes son los que tienen que decidir sobre política. Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden. Los conozco personalmente a casi todos, y ellos saben que yo no participo en este tipo de cosas'', indicó el francés.