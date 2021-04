Así fue la escalofriante lesión de futbolista de América que encolerizó a Ochoa

Ciudad de México.- En el partido de la noche del pasado miércoles 14 de abril en la cancha del Estadio Azteca en el que el Club América por poco hace el ridículo de quedar eliminado de la Concachampions a manos de un humilde rival, se registró una escalofriante lesión que provocó la furia del arquero americanista Guillermo Ochoa.

Corría el minuto 64 del partido que el América perdía por 1 a 0, cuando el futbolista de los azulcremas 'Chucho' López tomó el balón con proyección de salida, sin embargo fue derribado con una artera barrida de un jugador del Olimpia que le provocó una escalofriante lesión.

uD83DuDE31uD83DuDE31 ¡DURÍSIMA LESIÓN A CHUCHO LÓPEZ! uD83DuDE31uD83DuDE31



¡Le perdonan la expulsión a Yustin Arboleda! uD83DuDFE5



IMPRUDENTE entrada sobre el jugador americanista que sale de la cancha innmovilizado #LigaCampeonesxFOX pic.twitter.com/CPBmgUBYxP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 15, 2021

El jugador con nacionalidad mexicana y guatemalteca tuvo que salir de la cancha inmovilizado y el parte médico confirmó que sufrió una fractura de peroné, lo que encolerizó aún más a Guillermo Ochoa que cargó contra la Concacaf, pues no fue el único futbolista afectado.

No es excusa, no fue nuestro mejor partido pero está claro que no es posible que exista este tipo de arbitrajes y no lo esperas como un árbitro tico que puede estar a la altura y Concacaf pide que se le de importancia y lo hacemos y es difícil que desde el minuto 1 les permitió todo”.