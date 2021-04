Jay Bruce anuncia su retiro de las Grandes Ligas luego de 14 temporadas

Nueva York, Estados Unidos.- El primera base de los Yankees, Jay Bruce, anunció que luego del partido de este domingo ante los Rays de Tampa Bay se retirará de la MLB luego de 14 temporadas.

He tomado la dura decisión de retirarme del béisbol. Mi sueño siempre fue ser jugador de béisbol y me quedaría corto si digo que lo he cumplido, ya que este deporte me dio mucho más de lo que me hubiera imaginado", fueron algunas de las palabras del pelotero de 34 años.