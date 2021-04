"'Chicharito' hace cosas chin**": Oribe Peralta tras doblete de Hernández con el LA Galaxy

Guadalajara, Jalisco.- Durante el encuentro disputado el pasado 18 de abril entre el Inter Miami y el LA Galaxy, Javier 'Chicharito' Hernández inició la temporada de la MLS con un doblete.

Tal hecho hizo eco en Guadalajara, donde Oribe Peralta, delantero de las Chivas, destacó la mentalidad del 'Chicharito' a lo largo de su exitosa carrera.

'Chicharito' revienta contra el Tri: "A otros les aguantan malas temporadas, a mí no"

En conferencia de prensa, Oribe utilizó la frase célebre de Hernández: "Imaginemos cosas ching**" para decir que el delantero mexicano, también "hace cosas ching**".

No sé si mi caso y el suyo son similares, lo que sí es que él lo dijo, imaginemos cosas ching** y eso va de la mano con hacer cosas ching**; si tú tomas el papel de víctima y dices que no es tu culpa, y no te toman en cuenta, tú tienes que trabajar para cuando llegue la oportunidad estar preparado", dijo Peralta.