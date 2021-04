'Latino' Acosta promete una guerra arriba del ring el próximo 24 de abril en Hermosillo

Hermosillo, Sonora. - Bryan Acosta se medirá ante Diego Andrade el próximo 24 de abril en Hermosillo en un combate en donde los dos visualizan que ofrecerán una gran guerra por la calidad que tienen ambos peleadores.

El duelo que sostendrán es por el campeonato Plata Fecarbox Pluma del Consejo Mundial de Boxeo

“Ya van muchos que dicen que me he enfrentado a rivales a modo y que creen que no estoy a un gran nivel, pero al momento sigo invicto, y así seguiré. Espero que Andrade venga bien preparado para ofrecer una gran pelea”, declaró el 'Latino'.