El Tri ya conoce a sus rivales de Tokio 2020; enfrentarían a Mbappé en fase de grupos

Tokio, Japón.- La mañana de este miércoles 21 de abril, la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 reveló la fase de grupo para las naciones que participarán en la disciplina de futbol, y el Tri ya conoció a sus próximos rivales.

Cabe mencionar que el cuadro olímpico dirigido por Jaime Lozano pudo evitar el grupo de la muerte conformado por Brasil, Costa de Marfil, Alemania y Arabia Saudita.

Sin embargo, la Selección Mexicana Sub23 deberá enfrentar al anfitrión Japón, pero antes de deberá medirse ante Francia y a uno de los jugadores más importantes de la actualidad, Kylian Mbappé. Posteriormente se enfrentará a Sudáfrica.

¡Listos los grupos para los Juegos Olímpicos en la rama varonil! uD83DuDE4C



México debutará ante Francia en #Tokio2020 https://t.co/8yu3NL8pKi pic.twitter.com/gi9n5ziVrx — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 21, 2021

Los juegos del Tricolor serán a las 3:00 AM ante los europeos; el duelo ante los locales a las 6:00 AM y cerrará ante los africanos a las 6:30 AM, debido a que hay 14 horas de diferencia entre México y Japón.

