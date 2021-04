"La pelea del gordito o exgordito es un fraude": 'Nacho' Beristáin sobre pelea de Andy Ruiz

Ciudad de México.- Ignacio Beristáin es uno de los entrenadores con mayor renombre en el mundo del boxeo mexicano ya que ha entrenado a grandes boxeadores como Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez Jr., Jorge Arce, entre otros.

A unos días de la pelea entre Andy Ruiz y Chris Arreola, el entrenador dio su opinión sobre el combate y afirmó que no fue una buena decisión, dado que el mexiconorteamericano lleva dos años sin pelear, además de que ha quedado a deber en sus últimos combates.

'Nacho' Bereistain afirmó que este combate es un fraude, dado el buen preparamiento de Andy Ruiz, mientras que Arreola tiene mucho tiempo de no pelear y tiene poca calidad como peleador.

Pienso como técnico de este boxeo que es un fraude esta pelea. Por qué el gordito o ex gordito es un peleador que está ahorita bien preparado por el entrenador de moda ahorita, ya la panza la bajó, se ve fuerte y el otro muchacho, aparte de que tiene mucho tiempo de no pelear, no tiene tiene gran calidad", dijo Beristáin.