¡Fin a los rumores! Rafa Márquez confirma su regreso como directivo al FC Barcelona

Barcelona, España.- Después de días llenos de rumores, Rafa Márquez confirmó que regresará al FC Barcelona, club en el que conquistó todos los títulos nacionales e internacionales durante su etapa en Europa.

La próxima temporada a petición de Joan Laporta, el exdefensor mexicano dirigirá a la cantera del equipo en La Masía, tal y como se había informado con anterioridad.

Márquez aprovechará su nuevo cargo con el Barcelona para cumplir con el año que le falta para conseguir su licencia como entrenador UEFA Pro.

Regresando a España tendré alguna plática para cerrar todo y si todo va como hasta ahora en julio o agosto seré parte del Barcelona. La invitación que me están haciendo puede ayudar en mi proceso y que se me abran las puertas en uno de los mejores equipos del mundo, pero sobre todo en una de las mejores canteras, no podía decir que no", mencionó Rafa Márquez.