'Canelo' Álvarez no piensa tener un combate ante el noqueador Artur Beterbiev

Estados Unidos.- Saúl 'Canelo' Álvarez se encuentra en la etapa final de su preparación para su pelea del próximo ocho de mayo ante B.J Saunders y dio a conocer que la categoría de las 168 libras será donde peleará, dejando en claro no volverá a las 175 para tener un combate ante Artur Beterbiev.

“168 (libras) es lo más que voy a pelear ya, nos arriesgamos para ganar el cuarto título, pero sí me sentí un poco lento, no me sentí lo mejor de mí, pero pues ya logramos el cuarto título”.