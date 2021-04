FUERTE VIDEO: Boxeador se desvanece en público; murió por fuertes golpes en el cráneo

Piauí, Brasil.- Durante un combate clandestino en el que se enfrentaron dos boxeadores, murió uno de ellos tras recibir un fuerte golpe a la altura del cráneo. Identificaron a la víctima como Jonas de Andrade Carvalho, de 34 años.

El trágico accidente ocurrió el pasado sábado 24 de abril en el estado de Piauí, y quedó registrado en un video que circula en redes sociales. El evento titulado 'Desafío Combate' se celebró a pesar de las restricciones por coronavirus.

Durante la pelea, el púgil, también conocido como 'Guerrero de Luz', recibía severos ataques en la cabeza que lo dejaban tendido sobre la lona, pero de inmediato se ponía de pie para continuar la lucha con su contrincante.

En un momento, el réferi decidió suspender la función a fin de que el afectado recibiera atención médica, durante la cual, perdió la consciencia frente a los espectadores en una de las esquinas del ring.

Su muerte se confirmó horas más tarde tras haber ingresado de urgencia al hospital. Médicos atribuyeron su defunción a las graves heridas que se alojaron en su cráneo.

La academia no está registrada en el consejo. La federación de peleas no autorizó el evento. No hay evento de prueba. El evento ocurrió en violación del protocolo de pandemia del gobierno. Fue un evento completamente ilegal. No tenía autorización de la secretaría de seguridad para que sucediera. No hubo asistencia médica en el lugar, no hubo ambulancia. En las imágenes, él (luchador) es tomado en sus brazos, cuando podría haber sido atendido", declaró Danys Queiroz, presidente del Consejo Regional de Educación Física.