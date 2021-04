¿Fin de una era? El lanzador mexicano Oliver Pérez fue designado para asignación

Cleveland, Estados Unidos.- Ha llegado el final de la etapa en Cleveland para el mexicano Oliver Pérez.

Los Indios necesitaban abrirle un puesto en el roster de 26 al relevista Nick Wittgren, quien había estado en la lista de paternidad desde el lunes. Por lo tanto, el equipo anunció el miércoles que han designado para asignación a Pérez.

“Estaba teniendo problemas para saber cuándo usarlo”, dijo el manager de la Tribu, Terry Francona. “Por la mayor parte, estaba lanzando en los juegos abiertos. Ése no es su puesto. Es un especialista ante zurdos. Le dije anoche que no había podido descifrarlo aún. Cuando miras los próximos equipos, Chicago, Kansas City, no vemos oportunidades para él”.

Pérez cumplió con las expectativas de los Indios en más de tres años con ellos, motivo por el cual el equipo le otorgó un pacto de ligas menores antes del 2021.

Pérez lanzó en cinco juegos este año con Cleveland, completando 3.2 entradas en blanco con un boleto y cuatro ponches. Además de una oportunidad que salió en un encuentro de una carrera de diferencia, el resto de sus presentaciones fueron cuando el diferencial era de al menos tres rayas.

Aun al salir de Pérez, los Indios cuentan con un bullpen de nueve brazos.

El mexicano de 39 años termina su paso con los Indios con una efectividad de 2.57, FIP de 2.78, WHIP de 1.046 y promedio de 10.4 ponches por cada nueve entradas.

