Carlos Vela no piensa en regresar a la Selección Mexicana… por el momento

El jugador ha dejado bien claro que no piensa regresar a la Selección Mexicana, no por el momento. Foto: Internet

Ciudad de México, México.- Carlos Vela no piensa en la Selección Nacional. Por lo menos no por ahora. En entrevista con Los Ángeles Times, el delantero del LAFC, volvió a reiterar que vestir la camiseta del equipo mexicano no está en sus planes.

Vela habló de muchos temas en la entrevista, sobre si seguirá en Los Ángeles y hasta cuál es el jugador que más admira en el futbol. “Sinceramente no sé si me quedaré en Los Ángeles. Estoy abierto a todo”.

“Creo que lo más importante es con quién estás. Si tengo a mi familia cerca, si siento que tengo un par de amigos, no importa dónde estés. No importa si es Estados Unidos o México.

“Siempre he dicho que quiero estar algún día en Australia. Nunca estuve en Australia. No tengo amigos allí, pero quizás vivamos en Australia en unos años. Nunca sabemos”.

El mejor futbolista con el que ha jugado, no es ni siquiera un mexicano o un español, es un holandés y no jugó con él, sólo entrenó:

“Uno de los muchachos que siempre digo que era increíblemente bueno, y nunca jugué con él, pero estaba entrenando con él, fue Dennis Bergkamp. Todo lo que hizo fue como, '¡Guau!' Cada vez que tocaba el balón era como magia”.

