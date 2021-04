Para Juan Reynoso “lo ideal sería no jugar la Concachampions ahora”

Ciudad de México, México.- No, no es lo más recomendable jugar la Liga de Campeones de la Concacaf en estos momentos, con un calendario futbolístico tan complicado y con una pandemia que aún no se controla.

Pero Cruz Azul quiere ser empático, así lo manifiesta su técnico Juan Reynoso, quien se pone del lado de los cuadros caribeños, centroamericanos, “que necesitan de los equipos mexicanos para reactivar su futbol”.

La Máquina jugará contra el Arcahaie haitiano en la Concachampions, un juego que no se desarrollará en Haití debido a la falta de infraestructura y seguridad del equipo que ahora actuará como local en República Dominicana: “Lo recomendable y lo que eligiríamos nosotros es jugar este torneo en la pretemporada que viene, no ahora, por lo que se juega en México”, dijo el peruano en conferencia de prensa.

Pero, “también me pongo en la lado de los equipos que no son mexicanos, ellos necesitan este tipo de torneos, uno tiene que ser empático. Lo recomendable es que no se juegue en abril y mayo, pero comprendemos que la otra parte necesitan de los equipos mexicanos de Estados Unidos y Canadá para reactivar el futbol y que se sientan en competencia de nueva cuenta”.

Así que Cruz Azul encarará el juego con toda seriedad, pero echando en primera línea a sus suplentes, a los que no tiene tantos minutos en el campo.

Fuente: Agencia El Universal