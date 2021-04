"Me dejé llevar": Motociclistas se pelean en plena competencia; los sancionan con mil euros

Doha, Qatar.- La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) multó con mil euros a los pilotos Jeremy Alcoba y John McPhee. Además, arrancarán desde el pitline en la próxima carrera que se llevará a cabo en Portugal.

Durante el Gran Premio de Doha, ambos conductores se enfrentaron en una riña con patadas y puñetazos, debido a un percance con sus vehículos.

Alcoba se derrapó en la vuelta 15, por lo que se estrelló contra McPhee, quien cayó en consecuencia del impacto. Tras levantarse, John se fue a los golpes contra el piloto español, Jeremy.

Por su parte, McPhee de disculpó en Twitter con sus aficionados, con su equipo, y con sus patrocinadores. Dijo que el recibir un fuerte golpe en la cabeza desató su enojo.

Me dejé llevar por mis emociones en Qatar, al ser tirado por segunda semana consecutiva por culpa del error de otro piloto. Debo pedir disculpas por mi conducta, no reaccioné bien ante el incidente".

Mientras que Alcoba se limitó a narrar lo sucedido, y aseguró que aprenderá de sus errores y se enfocara en salir victorioso de su próxima competencia.

Como bien saben, cuando quedaban cuatro vueltas me fui al suelo. No tengo claro si ha sido mi culpa, porque igual quería defender una buena 2a posición, o que el piloto que tenía justo delante me ha frenado muy fuerte cerrando mi puerta. Entonces caí y por mala suerte otro piloto se ha comido (literalmente) mi moto. El caso es que para la próxima carrera, aparte de la rabia que me ha hecho caer en esta bonita carrera, es que estoy sancionado con salir de Pitlane + 5”. Todo porque el otro piloto pensó que lo había tirado. Vino hacia mí, me empujó y me dio una patada".