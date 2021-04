El momento ha llegado, 'Guáguara' Jr., se encuentra listo para defender el legado

Ciudad Obregón, Sonora. - El brincar de amateur al profesional es un paso difícil para cualquier boxeador, pero es todavía más complicado cuando tienes un apellido que defender, como es el caso de José Alfredo Reyes., quien tendrá su primera pelea como profesional el próximo 14 de mayo en Cajeme.

El ‘Guáguara’ Jr., tuvo un gran paso en amateur, consiguiendo tres campeonatos estatales, tres municipales y un nacional, convirtiéndose en una de las cartas fueres del boxeo en Sonora.

El joven, es hijo de uno de los boxeadores más queridos del estado, el famoso Arturo Reyes ‘Guáguara’. Así que también tendrá el compromiso de defender con mucho orgullo el legado de su padre.

“Ya me siento preparado para mi debut, es ideal para mi comenzar a los 18 años, sé que tengo que mejorar muchas cosas, son diferentes estilos, pero estoy trabajando muy duro”.

No estoy nervioso, muchos conocen a mi papá y van a querer seguir mi carrera, pero tengo que saber controlar mi presión, no me afecta que los reflectores estén sobre mí y quieran saber cómo le va al hijo del Guáguara”.