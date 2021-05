Yolanda 'Pitayita' Vega; pugilista que se encuentra en camino de un campeonato mundial

Ciudad Obregón, Sonora.- El boxeo es una de las disciplinas que más gloria le ha dado al estado de Sonora y Cajeme no es la excepción, actualmente se cuenta con una gran cantidad de pugilistas que están en la antesala de las grandes peleas, como es el caso de la invicta Yolanda Vega.

Además de contar con una amplia trayectoria en el deporte de los puños, la ‘Pitayita’ también se destaca por ser mamá de dos pequeños hijos, razón por la cual desea llegar a lo más alto.

Yolanda Vega a pesar de los 25 años de edad que tiene, ella no es nueva en este deporte, pues desde sus inicios en el boxeo amateur dio mucho de qué hablar, ganando torneos Municipales, Estatales y Nacionales.

En el boxeo empecé a los 12 años, al poco tiempo de entrenar inicié mi carrera amateur en donde llegué a conquistar los tres colores de las medallas, y fue el en la olimpiada de Pueblos donde quede campeona nacional, tuve mi pase al Comité Olímpico Mexicano donde estuve concentrada por mucho tiempo”. Declaró en exclusiva la ‘Pitayita’.

La cajemense mantiene un récord hoy en día de 5-0, siendo una de las atletas con mayor proyección del estado de Sonora, gracias a las victorias que ha tenido ante Marisol Moreno y la exretadora mundial, Alejandra ‘Rockera’ Guzmán.

“Debuté contra Alejandra, una peleadora aguerrida, y hablando de mi carrera estoy pasando por un buen momento, trabajo muy duro con mi entrenador Francisco Cervantes, y juntos estamos buscando buenas peleas, solo estamos esperando la oportunidad para poder demostrar todo lo que hacemos en el gimnasio”

La joven de Ciudad Obregón tiene un gran equipo de trabajo, pues comparte el ring con el clasificado mundial Irak ‘Magnífico’ Díaz, David ‘Zamorita’ Reyes y con su hermano, José ‘Pitayito’ Vega, boxeadores que la han hecho crecer dentro del deporte de los puños.

“Me siento muy contenta de entrenar a lado de mi hermano, nos apoyamos en lo que podemos, y hablando de los otros peleadores como Irak y ‘Zamorita’ son grandes personas y peleadores con los cuales he formado una buena amistad, siempre estamos corrigiéndonos y ayudándonos para mejorar unos a otros”.

Mamá con futuro de campeona mundial

Yolanda Vega es madre de dos hijos, quienes son la razón por la cual ella sigue en el boxeo y no solo eso, ellos también son el motor para que cumpla su objetivo; que es regalarles el cinturón de campeona mundial.

Hoy en día tengo mi profesión que es ser licenciada en Derecho, boxeadora profesional, pero lo más importante para mí es el hecho de ser mamá, tengo dos niños los cuales llegaron a cambiar mi vida por completo, ahora todo lo hago con el corazón, sabiendo que todo lo que yo logre será por ellos”.

El ser boxeadora y madre a la vez es un trabajo muy complicado para la cajemense, pero gracias al gran apoyo que le ha dado su familia ella ha podido seguir peleando.

“Si algo tengo es que soy una persona muy organizada, pero nada de esto podría lograrlo sin el apoyo de mi familia, ya que en cuestión de mis hijos ellos son los que me ayudan, a veces se me empalman los horarios pero Dios me bendice grandemente ya que siempre tengo tiempo para todo”. Declaró Yolanda.