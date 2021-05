Cambio de planes; Tyson Fury va contra Deontay Wilder y Anthony Joshua ante Oleksandr Usyk

Estados Unidos.- Cambio de planes en los pesos pesados, pues justamente cuando parecía que la pelea de unificación entre Tyson Fury y Anthony Joshua se iba a realizar, un juez dictaminó que el campeón del CMB debe tener su trilogía con Deontay Wilder antes del 15 de septiembre.

Tras esto, el mandatario de Top Rank confirmó que la promotora reservó para el 24 de julio el estadio Allegiant en Las Vegas donde el 'Rey gitano' y Deontay Wilder finalmente se desquitarían de sus dos últimos encuentros.

Después de sufrir su primera derrota, el exmonarca despidió a su entrenador, el excampeón mundial Mark Breland por haber detenido la pelea cuando él aún quería seguir midiéndose contra Tyson Fury. Así que para este tercer choque saldrá con más hambre.

Mientras que el promotor de Anthony Joshua, Eddie Hearn, dijo que en caso de que su boxeador no pueda pelear con Fury, el británico pelearía frente a Oleksandr Usyk.

“El que me viene a la mente de inmediato es el obligatorio de la OMB, Oleksandr Usyk . Han sido bastante pacientes y creo que ahora estamos en una situación en la que si el Equipo Fury no da una solución esta semana, no tendremos más opción que buscar una pelea alternativa.