'Tata' Martino no le cierra las puertas del Tri al 'Chicharito Hernández

Ciudad de México.- La novela entre Gerardo Martino y Javier Hernández sigue al ‘rojo vivo’, el estratega de la Selección Mexicana, rechazó que el ariete del LA Galaxy esté vetado del combinado nacional.

El ‘Tata’ reconoció el buen inicio de temporada de Javier 'Chicharito' Hernández, con el LA Galaxy, y aclaró que el goleador histórico del Tricolor no tiene las puertas cerradas en el representativo nacional.

“El comienzo de Javier inmejorable, muy bueno el comienzo del equipo, Javier con sus goles se ha destacado sobre los demás, pero también es bueno el comienzo de Jonathan (Dos Santos) y de Efraín (Álvarez), en los momentos que les ha tocado jugar, han tenido buenas participaciones”, comentó Martino, entrenador de la Selección Mexicana, previo a la gira que tendrá el Tricolor por los Estados Unidos.

“Javier no está en esta lista porque optamos por otros delanteros centros, elegimos a cuatro y ahí no está Javier. Eso no significa que en otro momento no será convocado”, comentó el 'Tata' Martino. “Sobre los conflictos, en ningún caso será un caso que discutiré públicamente.

Todo esto se desprende, luego de que ‘Chicharito’ dijera que el trato recibido por parte de la Selección Mexicana no fue igual al de otros jugadores cuando bajan su rendimiento.

Fuente: ESPN