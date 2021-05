Madre del niño agredido por 'El Vikingo' desmiente haber otorgado el perdón al luchador

Ciudad de México.- Tras la difusión del momento exacto en que el luchador conocido como 'El Vikingo' lanza a un niño de cinco años de edad, este fue detenido por las lesiones que le provocó, sin embargo, fue puesto en libertad.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, aseveró que este tipo de agresión no americana privarlo de la libertad, sin embargo, resaltó que la dependencia trabaja para que el luchador reciba un castigo debido a que se trata de un mero de edad a quien agredió.

El primer argumento fue que la madre del menor había otorgado el perdón por lo que éste dejó el en cierro, no obstante, la mujer negó esta teoría al tiempo de resaltar que abandonó el Ministerio Público donde se encontraban debido a que esa asunto fue desgastante para su hijo como para toda la familia.

“Vikingo”, un luchador hoy tristemente famoso por azotar al suelo a un niño que lo abrazaba.



Estuvieron a nada de lincharlo, en estos momentos se encuentra detenido en la @FiscaliaCDMX



El pequeño está siendo valorado por médicos.



pic.twitter.com/cVX5Hxd5VJ — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 23, 2021

"Me dijeron que él iba a salir libre entonces yo dije ‘ya no tiene caso que yo esté aquí y que mi hijo se esté desgastando’, porque mi hijo ya no quería entrar al médico, se aferraba a mí, ya no quería entrar ni con mi suegra ni con la abogada, porque él estaba asustado de qué fueran hacerle algo a mi hijo", destacó la mujer identificada como Jaquelie.

En entrevista, la madre del niño agraviado insistió en que no otorgó el perdón al luchador como se ha manejado, por lo cual pide que sí se le de un castigo por lo que hizo.

uD83DuDD35 Platicamos con el menor lanzado por el luchador Einar ‘El Vikingo’ durante un evento en @A_VCarranza; la madre asegura que nunca le otorgó el perdón al sujeto.



? @CarlosTejedaA#TelediarioEnEl6 con @azucenau y @janupi | https://t.co/VqUPqVxLBf pic.twitter.com/a8zThmXEC1 — @telediario (@telediario) May 24, 2021

Fuente: Telediario, Milenio