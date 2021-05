Miguel 'Alacrán' Berchelt se encuentra listo para regresar al ring

Hermosillo, Sonora.- A tres meses de sufrir su segunda derrota profesional, casi seis años después del primer descalabro, Miguel 'Alacrán' Berchelt prepara su regreso al cuadrilátero.

El excampeón sabe que para volver a los sitios estelares tendrá que cambiar muchas cosas en su preparación. Y es que en febrero pasado, saborear de nuevo el trago amargo del nocaut fue más doloroso, pues con él terminó también su reinado superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), hoy en poder de Óscar Valdez.

Miguel planea su regreso, consciente de que no puede ser el mismo que cargó con la derrota ante su compatriota.

A la gente le gustaría ver a un Miguel Berchelt en diferentes condiciones", advierte. "Mucha gente sabe que me dio Covid-19, no hubo mucho tiempo de recuperación, es una enfermedad que estamos apenas conociendo. No hay excusas, pero sin duda estoy seguro de que hay Alacrán para rato, nos vamos a levantar de esta y más fuertes".

Sin ser un pretexto para maquillar su caída, Berchelt explica que tras superar el contagio de coronavirus, pensó que su cuerpo estaba fuerte, "pero en la realidad el cuerpo no me dio, había la mentalidad, había corazón, había el producto de gallina, pero el cuerpo no me dio". Enfrente estaba un rival respaldado por uno de los mejores equipos del boxeo a nivel mundial, con Eddy Reynoso a la cabeza, así que tras entregar su cinturón, aprendió otra lección.

"Las derrotas pasan por algo, voy a hacer un equipo multidisciplinario, creo que a estas alturas del partido necesitas un psicólogo, un preparador físico, un masajista. Tener tu equipo completo, si estamos compitiendo con 'Canelo' Team es justo lo que se tiene que hacer, un equipo bastante fuerte, si metemos a lo mejor de lo mejor, lo podemos hacer".

Digerida la derrota a los 29 años se siente fuerte para volver por una revancha en el boxeo. "Tengo que levantarme de esta derrota, el camino ya me lo sé de memoria, inteligencia, mucha disciplina, hay que seguir adelante y buscaremos dar las 135 (libras) en mi primera pelea y luego regresar a las 130 (libras). Y si hay una posibilidad de una revancha, tomarla".

Fuente: Agencia el Universal