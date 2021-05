Pánico mundial: Realizar los Juegos Olímpicos generaría la variante más peligrosa de todas

Tokio, Japón.- El país sede de los Juegos Olímpicos, Japón, se encuentra atravesando una devastadora cuarta ola de Covid-19, hecho que ha llevado los ciudadanos del 'País del Sol Naciente' a rechazar la realización del magno evento, sin embargo el COI ha declarado en distintas ocasiones que la celebración continuará.

Recientemente, expertos de Estados Unidos han criticado al COI sobre su decisión de continuar con el evento, advirtiendo que no contaban con pruebas científicas sustentables de que la celebración no traería graves consecuencias a la salud del país, pero ellos no son los únicos en advertir esto.

#Japón: médicos advierten el riesgo de una nueva variante COVID-19 si se celebran los Juegos Olímpicos ?https://t.co/BxwD4BuHek pic.twitter.com/0yP6JReFCL — El Popular (@elpopular_pe) May 27, 2021

Este jueves, 27 de mayo, Naoto Ueyama, director del Sindicato Médico de Japón advirtió que reunir a aproximadamente 50 mil personas en la isla japonesa podría llevar a la creación de la variante "olímpica" del nuevo coronavirus.

Es posible que todas las variantes del Covid-19 que existen en el mundo se reúnan en Tokio, esto crearía una nueva cepa.

El experto advirtió que esta nueva cepa podría crear una tragedia de grandes magnitudes a un punto que sería recordada durante los próximos 100 años.

Esta mutación sería conocida como la variante olímpica del virus de Tokio, lo que sería una gran tragedia y blanco de críticas durante 100 años.

Fuentes: Forbes, CNN, Twitter