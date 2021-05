Zinedine Zidane deja al Real Madrid: Así se despiden sus jugadores de él: "Gracias míster"

Madrid, España.- Cómo ya se venía anunciando desde hace unos días, finalmente se confirmó la noticia de que el francés Zinedine Zidane dejará de ser el director técnico del Real Madrid, luego de una temporada en la que no lograron un solo título.

De acuerdo con alguno medios, desde el pasado martes, el laureado entrenador le había avisado a la directiva y a los jugadores su intención de dar por concluida su segunda etapa al frente de los 'Merengues', lo cual se confirmó este miércoles 27 de mayo.

Una vez confirmado por el Real Madrid, uno a uno, los jugadores más importantes del equipo como lo son Sergio Ramos, Casemiro, Benzema, entre otros, le dieron las gracias al entrenador francés a manera de despedida.

ZZ, the one and only. Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo, míster. Merci, @zidane", señaló Sergio Ramos.