Entre las cuerdas la próxima pelea del 'Canelo'; Saunders amenaza con suspender el combate

Texas, Estados Unidos.- La pelea del próximo ocho de mayo en el AT&T Stadium de Arlington, entre 'Canelo' Álvarez y Billy Joe Saunders podría ser cancelada, pues Tom Saunders quien es el padre del británico, dio a conocer que el combate es suspendido por no ponerse de acuerdo en las dimensiones del cuadrilátero.

El equipo del europeo lucha porque el tamaño del ring sea de no menos de 22 pies, mientras que el de Álvarez asegura que el duelo será en un cuadrilátero de 20 pies.

“Básicamente, lo que están tratando de hacer es quitarle las piernas a Billy Joe. Quiero decir, nos enfrentamos a todo aquí. Todo. Al final del día, no voy a permitir que mi hijo pelee en un ring de seis metros con el supuesto rey libra por libra del boxeo. Esta gente está acostumbrada a que los combatientes vengan por un cheque de pago y digan que sí señor, no señor, no estamos haciendo eso”. Declaró el padre del campeón mundial de la OMB.

Y por si fuera poco, Billy Joe Saunders prendió las alarmas este martes luego de no presentarse a la primer conferencia de prensa de cara a su pelea Álvarez.

“El problema es que vine aquí y están tratando de meterme en un ring de boxeo que parece una cabina telefónica. El estadio tiene cientos y cientos de pies de largo y quieren colocar un ring de 16 o 18 pies en el medio”. Comentó Saunders.

Por otra parte, el 'Canelo' comentó en la conferencia de prensa que el ring no es problema y él se encuentra dispuesto en subir al ring el próximo sábado.

“A mí no me importa cuál sea el tamaño del ring. Voy a subirme a hacer mi trabajo, como siempre. No es extraño. Es una persona muy irresponsable en este tipo de cosas. Pone muchas excusas, y no me preocupa. Aquí estoy, haciendo mi trabajo y es lo más importante. Nada me frustra a mí. Estoy enfocado 100% para ganar el sábado”. Declaró el tapatío.

En dado caso de que no lleguen a un acuerdo sobre las medidas del ring y Saunders decida no pelear, el promotor Eddie Hearn tiene un plan b, pues John Ryder sería el boxeador que enfrentaría a Saúl el ocho de mayo.

Fuente: FDB