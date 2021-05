Que la fuerza y el deporte te acompañen; este martes se celebra el Día de Star Wars

Ciudad de México, México.- Como hace ya varios años, este 4 de mayo se celebra en casi todo el mundo el Día de Star Wars, la famosa zaga de ciencia ficción que creara George Lucas hace más de 4 décadas, y el mundo del deporte no es ajena a esta fiesta.

En distintas disciplinas deportivas se llevan a cabo distintas celebraciones en este día, en el que todos buscan 'recargarse' de fuerza para triunfar en sus respectivas disciplinas.

Los fanáticos escogieron el 4 de mayo como el Día de Star Wars por su similitud a la frase ‘May the force be with you’ con ‘May the 4th’.

Y a través de redes sociales, las ligas de futbol, basquetbol, beisbol, futbol americano y muchos atletas de otros deportes expresan su amor por la épica franquicia de películas.

Un ejemplo de ello es el club italiano del Napoli, uno de los equipos favoritos de la afición mexicana, quien celebró con una imagen que tiene de protagonista al ‘Chucky’ Lozano.

https://twitter.com/sscnapoliES/status/1389595277624020995?s=20

Otro es el equipo de las Águilas del América, quien posteó esta imagen en sus redes sociales.

https://twitter.com/ClubAmerica/status/1389649480585289733?s=20

Aquí una muestra de los distintos deportes contribuyendo a este festejo:

https://twitter.com/chicagobulls/status/1389620685845274625?s=20