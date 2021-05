"Ten huev...": Los equipos de 'Canelo' y Billy Joe se encaran en el hotel

Ciudad de México.- Como si al combate que se avecina para el próximo sábado le faltara un poco de condimento, en redes sociales comenzó a circular el video del momento del encontronazo entre los equipos del ‘Canelo’ y de Billy Joe Saunders.

Ambos boxeadores se vieron las caras en el lobby del hotel donde se hospedan para la pelea del sábado 8 de mayo, aparentemente por suerte, y fue entonces que los equipos se hicieron de palabras.

En el video se aprecia como al momento de pasar por la recepción, el equipo del británico increpa al boxeador que va acompañado de su equipo, y le gritan disconformes por el tema del tamaño del ring.

¡Canelo! ¿Qué pasa con lo del ring? ¿Vas a pelear o no? Hemos venido desde muy lejos, ¡Ten un par de huev…!”, increparon los colaboradores de Saunders.

Y aunque ‘Canelo’ no suele caer en ese tipo de provocaciones, no lo había hecho en sus peleas pasadas, no se contuvo y le respondió a su rival.

Eres un maldito marica”, le contestó el pugil jalisciense”.

Fuente: Staff