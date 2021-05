Conade da largas y sigue retrasando apoyo económico rumbo a los JO de Tokio 2020

Carlos Padilla Becerra, presidente del COM, ha solicitado el apoyo de la iniciativa privada para que los atletas puedan prepararse. Foto: Internet

Ciudad de México, México.- La Comisión Nacional del Deporte (Conade) sigue dándole largas al Comité Olímpico Mexicano (COM) con los recursos económicos para la participación de la Delegación Mexicana en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

Hasta este jueves, la Conade no ha respondido a la petición del COM, que por su parte ha conseguido recursos en base a patrocinadores.

Carlos Padilla Becerra, presidente del COM, explicó: “Recursos económicos hasta el día de hoy no nos han liberado, pero nosotros nos hemos dejado de trabajar en esto, y espero que en los próximo días recibamos un complemento, porque es obvio que no vamos a recargar todo al gobierno por la situación económica que se vive”.

La solicitud inicial a la Conade fue de “27 millones de pesos, pero ahí habría que descontar lo que hemos logrado. A finales de mayo veremos cuánto nos falta, y acudiremos a la Conade por una respuesta”.

El Comité Olímpico sigue trabajando a la espera de que los Juegos se realicen: “No contamos con una bola de cristal para decir si se van a hacer o no. Hoy por hoy estamos trabajando para que sean unos excelentes juegos”.

Fuente: Agencia El Universal