Eden Hazard se disculpa con la afición del Real Madrid por su actitud

Madrid, España.- Con un pequeño mensaje en redes sociales, Eden Hazard se disculpó con la afición del Real Madrid después de ser captado riéndose con jugadores del Chelsea segundos posteriores a ser eliminados en las semifinales de la Champions League.

Lo siento", comenzó el belga. "He leído muchas opiniones sobre mí y no era mi intención ofender a los aficiones. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. ¡Hala Madrid!".