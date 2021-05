¿Envidia? 'Canelo' Álvarez supera récord de Julio César Chávez; esto opina el veterano

Texas, Estados Unidos.- El combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Billy Joe Saunders rompió un récord de asistencia en un evento de Boxeo de Texas, lo que representa que superó a Julio César Chávez, quien mantenía la marca desde 1993. Ante tal suceso, el veterano comentó al respecto.

A través de una entrevista con ESPN, Chávez expresó su sentir en torno a las nuevas cifras que el 'Canelo' y Saunders habían registrado previas a su enfrentamiento en el AT&T Stadium de Arlington, mismo que es la casa de los Cowboys de Dallas y tiene una capacidad para más de 60 mil personas.

Que bueno, me da gusto que un mexicano rompa el récord, me siento contento, la envidia no es buena para nadie, y si es un mexicano qué mejor", mencionó el veterano del boxeo.