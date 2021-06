Alex Cora: “Yo no tengo miedo hablar de esto”, es bien “diferente” volver a Houston

Houston, Estados Unidos.- De regreso en Houston por primera vez desde que fue identificado como una de las piezas centrales en la investigación sobre el de robo de señas de los Astros, el puertorriqueño Alex Cora, manager de los Medias Rojas, tuvo que confrontar otra vez su pasado durante la visita de Boston al Minute Maid Park.

En el 2017, Cora fue el coach de la banca de los Astros cuando ganaron lo que ahora es visto como uno de los títulos de Serie Mundial más controversiales en la historia.

En el 2018, Cora dirigió a los Medias Rojas, que derrotaron tres veces seguidas a los Astros en los Juegos 3, 4 y 5 en Houston para cerrar la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Entonces, ¿cómo se sintió regresar a Houston después de todo?

“Muy diferente”, dijo Cora. “Obviamente, no son los momentos de los que me siento más orgulloso, estos últimos 14, 15 meses. Cuando hablamos de Houston y de mí… el hecho de que estamos jugando un buen beisbol, la historia debería ser los Medias Rojas de Boston contra los Astros de Houston, dos de los mejores equipos en las Grandes Ligas. Pero como les he estado diciendo a los muchachos, yo me puse en esta situación y voy a manejar esta situación a mi manera”.