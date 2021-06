Julio César Chávez estalla y se va a los golpes contra famoso boxeador en conferencia

Ciudad de México.- El famoso campeón de boxeo, Julio César Chávez, armó tremendo zafarrancho en plena conferencia de prensa, pues las cosas entre el y Héctor Camacho Jr. se pusieron muy intensas cuando este lo provocó, por lo que estalló ante las cámaras y se le fue a los golpes.

El próximo sábado 19 de junio en el Estadio Jalisco, Chávez peleará con Camacho Jr., hijo del tres veces campeón mundial de boxeo, Héctor Camacho, se van a enfrentar a una exhibición amistosa del deporte en el que ambos destacan.

Por eso mismo, el pasado sábado 12 de junio, ambos estuvieron en una conferencia de prensa en el que respondieron dudas y hablaron entre ellos, sin embargo, Héctor provocó tanto al pugilista experimentado que este explotó y se le fue encima para agarrarlo a golpes.

Ante esto, varios se metieron entre ambos deportistas y solamente alcanzaron a agarrarse a empujones, mientras que el padre de Julio César Chávez Jr. le decía que aunque fuera su "última pelea" y que estuviera "viejo" se lo iba a "madrear".

Te voy a dar una chin..., es mi última pelea y te voy a dar una chin... Así como estoy de viejo te voy a madrear, vamos a ver el sábado. Y no me voy a tranquilizar, ya esta pelea no es de exhibición, es en serio, ni madres que me tranquilizo", expresó Julio.