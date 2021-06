PSG negaría permiso a Neymar para asistir con la selección de Brasil a los Juegos Olímpicos de Tokio

Brasilia, Brasil.- André Jardine, director técnico de la selección de Brasil que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, reveló las intenciones de Neymar de reforzar a la selección y buscar una segunda medalla de oro.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Pero al parecer las intenciones de Neymar por reforzar a su selección no se podría llevar a cabo ya que el presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) sería quien estaría tratando el permiso directamente con el París Saint-Germain y se habría negado.

De acuerdo con ESPN, el PSG no daría el permiso a Neymar ni a Marquinhos para que refuercen a s selección en Tokio, argumentando que no se trata de una fecha FIFA y no tienen obligación de prestarlo.

Neymar se encuentra disputando la Copa América y ya jugó duelos de Eliminatorias de Conmebol rumbo a Qatar 2022 por lo que, de no recibir el permiso, viajaría a Francia días después de que culmine su participación en el torneo, por lo que la selección de los Juegos Olímpicos tendría que buscar a otro refuerzo.

Fuente: PSG