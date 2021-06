Para 'Tuca', Tigres es cosa del pasado: "Ya no me interesa, mi mejor momento es hoy"

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Apenas han pasado 14 días desde su último días en Tigres, y Ricardo 'Tuca' Ferretti parece haberse olvidado ya de los 11 años que pasó al frente de los 'felinos', ya que de acuerdo con el brasileño su pasado 'ya no le interesa' y su mejor momento es ahora que dirige a los Bravos de Juárez.

El laureado técnico, quien logró 5 títulos con los Tigres en los últimos 11 años, señaló que ya no piensa en esa etapa de su vida con ‘cariño’ sino que lo retoma como aprendizaje para hacer mejor su trabajo que recién inicia en la frontera.

El pasado quedó atrás y yo nada más volteo atrás a ver el pasado para que me sirva sacar las experiencias para hacer mejor las cosas ahorita que viene. Mi mejor etapa va a ser esta, la que quedó atrás, ya no me interesa", señaló Ferretti.