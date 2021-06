Se pone en pausa el regreso de Yolanda 'Pitayita' Vega al ring

Ciudad Obregón, Sonora.- La boxeadora cajemense Yolanda Vega se quedó con las ganas de hacer su reaparición al ring este viernes 18 de junio en el gimnasio Manuel Lira García, pues la pelea que tenía pactada ante Génesis Salas se tuvo que cancelar.

El motivo por el cual la cartelera denominada ‘Grandes golpes’ fue suspendida, es por el semáforo epidemiológico que atraviesa actualmente Ciudad Obregón en el cual se prohíbe cualquier evento masivo con taquilla abierta.

Este anuncio fue un duro golpe para la famosa ‘Pitayita’ Vega ya que se encontraba en la recta final de su preparación

Es un poco frustrante lo que está pasando con el boxeo aquí en Cajeme, ya que nos damos cuenta de cómo en otras ciudades todo va marchando bien, yo como boxeadora a estas alturas ya me siento un poco frustrada, no es fácil estar en preparación y más que nada las dietas, y se me hace injusto que a solo a unos días de la pelea nos cancelen el evento”.